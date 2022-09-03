"قنا هايكنج" يقيم مسارًا بوادي حوية.. ويفعّل مبادرة "لا تترك أثرًا" للحث على رفع المخلفات

وأضاف: "تم خلال المسار، تفعيل مبادرة "لا تترك أثرًا"، التي تهدف إلى التعرف على كيفية المحافظة على البيئة والنظافة، وعدم رمي المخلفات، واكتسب المشاركون -وفق "الرفودي"- مهارات جديدة بالطلوع إلى أعلى وادي حوية جنوب مركز قنا، رفعوا خلالها كميات كبيرة من المخلفات الملقاة بالوادي".