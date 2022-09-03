"قنا هايكنج" يقيم مسارًا بوادي حوية.. ويفعّل مبادرة "لا تترك أثرًا" للحث على رفع المخلفات

قام فريق "قنا هايكنج" بتفعيل مسار وادي حوية جنوب مركز قنا، التابع لمنطقة عسير.
وقال رئيس الفريق أحمد الرفودي لـ"سبق": "يهدف هذا المسار إلى ممارسة رياضة التنزه في الطبيعة ودعم السياحة الداخلية، والتعرف على الأماكن السياحية بالمملكة ومواكبة رؤية 2030".
وأضاف: "تم خلال المسار، تفعيل مبادرة "لا تترك أثرًا"، التي تهدف إلى التعرف على كيفية المحافظة على البيئة والنظافة، وعدم رمي المخلفات، واكتسب المشاركون -وفق "الرفودي"- مهارات جديدة بالطلوع إلى أعلى وادي حوية جنوب مركز قنا، رفعوا خلالها كميات كبيرة من المخلفات الملقاة بالوادي".
وفي تفاعل سريع، وجّه رئيس بلدية قنا المهندس الحسن بن أحمد المرضي، دعوة لفريق قنا هايكنج لزيارته في مبنى البلدية لتكريمهم على هذه المبادرة التي تنم عن وعيهم ووطنيتهم غير المستغربة؛ داعيًا إلى تفاعل المجتمع والاقتداء بهذه المبادرة.