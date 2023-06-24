فحص 1100 جسر على الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة.. لضمان سلامة الحجاج

تأتي هذه الأعمال استمراراً للجهود التي تقوم بها منظومة النقل والخدمات اللوجستية في خدمة ضيوف الرحمن، وعبر جميع قطاعات المنظومة، ومنها قطاع الطرق الذي تعد من خلاله المملكة الأولى عالمياً في مؤشر الترابط وفق منتدى التنافسية العالمي.