"الزكاة" تستعرض تجربتها في منظومة الفوترة الإلكترونية خلال معرض "سيملس السعودية"

واستعرضت الهيئة من خلال مشاركتها في المعرض، الأهمية المؤسسية والدور المحوري للتحول الرقمي في تطوير خدمات الهيئة، إلى جانب التعريف بالخدمات الإلكترونية والحلول الرقمية التي تقدمها، واستعراض استفادتها من الرقمنة والابتكار في مجالات أعمالها، ودورها في تحقيق رؤيتها بأن تكون نموذجًا عالميًّا في حماية الوطن وإدارة الزكاة والضرائب والجمارك، وتيسير التجارة بفعالية، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء، ورسالتها في تمكين استدامة الاقتصاد.