"هيئة المحاسبين" تنظم ورشة عمل حول مشروعي معايير الاستدامة الدولية ISS

عقدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بالتعاون مع وزارة المالية، في مقرّها اليوم، ورشة عمل حول "معايير الاستدامة الدولية ISS"، قدمها الدكتور ريتشارد باركر عضو مجلس معايير الاستدامة الدولية "ISSB"؛ حيث شارك عدد من ممثلي الجهات الحكومية؛ وهي: وزارة المالية، ووزارة الطاقة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وممثلون من مكاتب المحاسبة.
افتتحت الورشة بكلمة من الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد المغامس، رحّب فيها بالحضور، وشكرهم على مشاركتهم الفعالة، مبينًا سعي الهيئة من خلال عقد الورشة إلى التوعية بمستجدّات مجلس المعايير الدولية، وكذلك إثراء النقاش حول معايير الاستدامة الدولية ISS.
من جانبه قدم الدكتور ريتشارد باركر عرضًا تعريفيًّا عن مجلس معايير الاستدامة الدولي الذي تم إنشاؤه في نوفمبر ٢٠٢١م، ثم تطرق أثناء الورشة إلى مشروعي معايير الاستدامة الدولية، والتي تهدف إلى تقديم خط أساس عالمي شامل لمعايير الإفصاح المتعلقة بالاستدامة التي تزود المستثمرين وغيرهم من المساهمين في سوق المال بمعلومات حول المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة للشركات؛ لمساعدتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة.
ومن خلال الورشة تم عرض المسودتين؛ الأولى S1 "المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية ذات الصلة بالاستدامة"، والثانية S2 "الإفصاحات ذات الصلة بالمناخ".