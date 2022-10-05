"هيئة المحاسبين" تنظم ورشة عمل حول مشروعي معايير الاستدامة الدولية ISS

عقدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بالتعاون مع وزارة المالية، في مقرّها اليوم، ورشة عمل حول "معايير الاستدامة الدولية ISS"، قدمها الدكتور ريتشارد باركر عضو مجلس معايير الاستدامة الدولية "ISSB"؛ حيث شارك عدد من ممثلي الجهات الحكومية؛ وهي: وزارة المالية، ووزارة الطاقة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وممثلون من مكاتب المحاسبة.