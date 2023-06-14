"الحصيني": هطول أمطار متفاوتة على مناطق عدة بالسعودية.. غدًا

كشف الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، الدكتور عبدالعزيز الحصيني، أن المراصد تتوقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على مناطق عدة غدًا الخميس.
وتفصيلاً، أوضح "الحصيني" عبر حسابه على تويتر أنه حسب المراصد يُتوقَّع يوم الخميس 26 ذي القعدة 1444هـ هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، مع حبات بَرَد على أجزاء من مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان واليمن.
وقال إنه يُتوقع نشاط الرياح المغبرة من خفيفة لمتوسطة مع هبات شبه قوية على أجزاء من الغربية والوسطى والشمالية والشرقية إلا أن يصرفها الله. والله أعلم.