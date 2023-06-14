"الحصيني": هطول أمطار متفاوتة على مناطق عدة بالسعودية.. غدًا

وتفصيلاً، أوضح "الحصيني" عبر حسابه على تويتر أنه حسب المراصد يُتوقَّع يوم الخميس 26 ذي القعدة 1444هـ هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، مع حبات بَرَد على أجزاء من مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان واليمن.