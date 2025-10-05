"الهيئة العامة للعقار": بدء أعمال التسجيل العقاري لـ (115) حيًا بالرياض والقصيم والمنطقة الشرقية

كما يشمل التسجيل الأحياء التالية بمنطقة القصيم في مدينة بريدة: (جزء من حي غرب بريدة - شمال غرب بريدة - العزيزية - جزء من الليوان - جزء من القرعاء - البستان - الجديدات - جزء من حي العقيق - جزء من حي الغماس - جزء من حي غرناطة - جزء من حي البصر - جزء من حي خب روضان - جزء من حي المليداء - جزء من حي السعادة - جزء من حي ضراس الجنوبية غرب بريدة - التواصل - الهناء - المطار - جزء من حي البدور - جزء من حي شمال شرق بريدة - جزء من حي العقيلات - جزء من حي الهدية الشمالية - جزء من حي شرق بريدة - حي العريفية - حي عسيلان)، إضافةً إلى (حي النور ومنطقة عقارية مجاورة) بمدينة عنيزة، وفي مركز قصر بن عقيل يشمل التسجيل (جزء من حي المصيف - حي الخالدية - جزء من حي البستان - ومناطق عقارية مجاورة)، إضافة إلى (حي الندى ومناطق عقارية مجاورة ) في محافظة البدائع، ويشمل التسجيل أيضًا (مناطق عقارية) في الخبراء والسحابين، إضافة إلى (حي السلام ومناطق عقارية مجاورة) في محافظة البكيرية، وفي مركز البطين يشمل التسجيل (جزء من شمال شرق بريدة - حي الياسمين - حي النهضة ومناطق عقارية مجاورة) إضافة إلى (مناطق عقارية مجاورة لطريق الملك فهد) في محافظة رياض الخبراء، و (حي الجامعيين) في محافظة الرس.