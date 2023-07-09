بإدارة بشرية وبالذكاء الاصطناعي.. 600 آلة في خدمة المصلين بالمسجد النبوي

وتكثّف الجهات العاملة في خدمة المصلين والزائرين في المسجد النبوي خدماتها للعناية بقاصدي مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ حيث تبذل الكوادر الميدانية جهوداً لتنظيم حركة الحشود في الممرات والساحات ومتابعة انسيابية حركة الدخول عبر الأبواب، والوصول إلى أرجاء المسجد النبوي، وتجهيز المسارات للزوّار، ومسار للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتنظيم الزوّار عند دخولهم عبر المسار المخصّص إلى الروضة الشريفة للتشرّف بالسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وصاحبيه -رضوان الله عليهما-، بالتعاون مع قوة أمن المسجد النبوي، والالتزام بالوقت المحدّد للزيارة لتمكين أكبر عدد من الزائرين من الدخول إلى الروضة وللمواجهة الشريفة.