رئيسة وزراء إستونيا تستقبل وزير الخارجية ويبحثان تعزيز تعاون البلدين

استقبلت رئيسة وزراء جمهورية إستونيا، كايا كالاس، في العاصمة الإستونية تالين، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.
ونقل وزير الخارجية في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لرئيسة الوزراء ولحكومة وشعب إستونيا الصديق، وتمنياتهما لهم بالمزيد من التقدم والازدهار.
واستعرض الجانبان أوجه التعاون القائم بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
وحضر الاستقبال سفيرة خادم الحرمين الشريفين غير المقيمة لدى جمهورية إستونيا نسرين الشبل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.