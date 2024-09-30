42 ْمئوية.. "مكة المكرّمة والصمان" تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

ويشير المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى استمرار التوقُّع بهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي الى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من منطقتَي نجران ومكة المكرّمة.