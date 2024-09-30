42 ْمئوية.. "مكة المكرّمة والصمان" تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الإثنين.
وأوضح المركز أن مكة المكرّمة والصمان سجّلتا أعلى درجة حرارة 42 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 12 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 41 ْمئوية في المدينة المنوّرة وبريدة والعلا والأحساء وحفر الباطن والدهناء، و40 درجة في كل من الرياض والدمام والخرج ووادي الدواسر والتنهات.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ12 درجة، تليها أبها 17 درجة، والباحة 19 درجة، وطريف والقريات 20، وتبوك والطائف 21 ْمئوية.
ويشير المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى استمرار التوقُّع بهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي الى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من منطقتَي نجران ومكة المكرّمة.
في حين تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار؛ تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: القصيم، حائل، المدينة المنوّرة.