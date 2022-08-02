تزامنًا مع موسم العمرة.. "السديس": صدور الموافقة على رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، صدور الموافقة الكريمة على رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة، وذلك تزامنًا مع بدء موسم العمرة.
وأكد "السديس" أن هذا القرار يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بزوار المسجد الحرام، وتسهيل مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية آمنة ومطمئنة، وخصوصًا مع الكثافة التي بدأ يشهدها الحرم المكي الشريف تزامنًا مع موسم العمرة.
وأضاف بأن الرئاسة تعمل مع القطاعات العاملة كافة في المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين، وتسخير الخدمات كافة لهم وفق التطلعات الكريمة من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.
ورفع "السديس" شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله-، على ما يوليانه من عناية واهتمام ودعم للحرمين الشريفين، داعيًا الله -عز وجل- أن يجعل هذه الأعمال في موازين حسناتهما.