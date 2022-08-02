تزامنًا مع موسم العمرة.. "السديس": صدور الموافقة على رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة

ورفع "السديس" شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله-، على ما يوليانه من عناية واهتمام ودعم للحرمين الشريفين، داعيًا الله -عز وجل- أن يجعل هذه الأعمال في موازين حسناتهما.