شراكة استراتيجية تجمع بين جيني وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة لتعزيز مفهوم التنقل الحضري

و سيتمكن المستخدمون من الاستفادة من الخصومات عبر تطبيق حافلات المدينة من خلال بانر تفاعلي يحتوي على (Deeplink) داخل التطبيق، يؤدي الضغط عليه إلى الانتقال مباشرة إلى تطبيق جيني مع تفعيل الكود تلقائيًا، حيث يُتاح تفعيل الخصم للمستخدمين القريبين من محطات الحافلات بمسافة لا تتجاوز كيلومترين سواء للانتقال من أو إلى المحطة، على أن يتم إطلاق الخدمة رسميًا في الأول من نوفمبر 2025 بإذن الله.