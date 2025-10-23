شراكة استراتيجية تجمع بين جيني وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة لتعزيز مفهوم التنقل الحضري

بتنسيق من برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وقّعت شركة جيني شراكة مع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة للربط مع شبكة حافلات المدينة، ضمن جهود تطوير منظومة النقل وتعزيز كفاءة النقل الحضري في المدينة المنورة.
تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية:
- تمكين خدمات الميل الأول والأخير لتعزيز الوصول إلى محطات النقل العام
- دعم مفهوم التنقل الحضري الذكي بما يخدم السكان والزوار وضيوف الرحمن
- تعزيز تكامل منظومة النقل من خلال الربط الفعّال مع شبكة حافلات المدينة
تأتي هذه الشراكة في وقت يشهد فيه قطاع النقل العام في المدينة المنورة نموًا متسارعًا؛ إذ بلغ عدد ركاب حافلات المدينة في عام 2024 أكثر من 1.72 مليون راكب، بزيادة متوقعة قدرها 30% خلال عام 2025 بعد زيادة المسارات ومحطات التوقف الجديدة.
ويُتوقع أن تسهم شراكة جيني مع الهيئة في تلبية الطلب المتزايد عبر تقديم حلول مبتكرة لخدمات النقل التكميلي، خاصة خلال المواسم مثل شهر رمضان وموسم الحج، حين تُغلق المنطقة المركزية أمام المركبات الصغيرة ويُسمح فقط لحافلات النقل العام والترددي بالدخول.
تنسجم هذه الخطوة مع رؤية جيني الهادفة إلى تطوير منظومة تنقّل متكاملة تربط بين وسائل النقل العامة والخاصة، لتقدّم تجربة تنقّل ذكية وسلسة للجميع، وتدعم في الوقت ذاته مفاهيم التنقّل المستدام والتكامل الحضري في مختلف مدن المملكة.
تتضمن الشراكة تقديم خصم 20% خلال الشهر الأول و10% لبقية مدة الشراكة الممتدة لعام كامل على المشاوير المؤهلة من وإلى محطات الحافلات.
و سيتمكن المستخدمون من الاستفادة من الخصومات عبر تطبيق حافلات المدينة من خلال بانر تفاعلي يحتوي على (Deeplink) داخل التطبيق، يؤدي الضغط عليه إلى الانتقال مباشرة إلى تطبيق جيني مع تفعيل الكود تلقائيًا، حيث يُتاح تفعيل الخصم للمستخدمين القريبين من محطات الحافلات بمسافة لا تتجاوز كيلومترين سواء للانتقال من أو إلى المحطة، على أن يتم إطلاق الخدمة رسميًا في الأول من نوفمبر 2025 بإذن الله.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للتعاون بين جيني وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، بعد مشاركة جيني في حملة عيد الأضحى المبارك لخدمة ضيوف الرحمن، وقد استفاد آلاف المستخدمين من كود الخصم، ما يعكس نجاح الشراكة في تعزيز التنقّل الذكي المستدام في المدينة.
تجسّد الشراكة مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع جودة الحياة وتحسين البنية التحتية للنقل، ودعم التحول نحو مدن ذكية مستدامة تضع الإنسان في قلب التنمية، بما يعزز تجربة ضيوف الرحمن ويسهم في تحقيق التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة لخدمتهم.