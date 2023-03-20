كأفضل فريق لاستقطاب الكفاءات.. "عقارات الدولة" تنال جائزة "لينكد إن"

جاء هذا الإنجاز نظير جهود فريقها بالإدارة العامة لرأس المال البشري في استقطاب أفضل الكفاءات، من خلال استخدام واستثمار أدوات الاستقطاب المتميزة التي تخدم أهدافها، وتأكيدًا على مواكبة الهيئة لأحدث الحلول التقنية والمتقدمة وتطبيق الأنظمة الحديثة لعملية استقطاب المواهب التي تضيف للهيئة.