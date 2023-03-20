كأفضل فريق لاستقطاب الكفاءات.. "عقارات الدولة" تنال جائزة "لينكد إن"

حصلت الهيئة العامة لعقارات الدولة على جائزة منصة "لينكد إن"، كأفضل فريق استقطاب الكفاءات على مستوى القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية، وذلك عن العام الماضي 2022.
جاء هذا الإنجاز نظير جهود فريقها بالإدارة العامة لرأس المال البشري في استقطاب أفضل الكفاءات، من خلال استخدام واستثمار أدوات الاستقطاب المتميزة التي تخدم أهدافها، وتأكيدًا على مواكبة الهيئة لأحدث الحلول التقنية والمتقدمة وتطبيق الأنظمة الحديثة لعملية استقطاب المواهب التي تضيف للهيئة.
وتمنح منصة "لنكد إن" هذه الجائزة تقديرًا للشركات والجهات التي تستخدم أفضل وأحدث الحلول والتطبيقات للموارد البشرية، وتقود مستقبل العمل من خلال إظهار القدرة على التكيف والابتكار والإبداع بشكل ملحوظ.