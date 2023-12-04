المركز الطبي الدولي يُقدم رعاية طبية متكاملة لكأس أمريكا السابع والثلاثين لليخوت الشراعية

رعى المركز الطبي الدولي بطولة سباق كأس أمريكا السابع والثلاثين لليخوت الشراعية AC37، والتي احتضنتها المملكة لأول مرة في نادي اليخوت بجدة، بتنظيم من الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية، وبالتعاون مع وزارة الرياضة، خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر الجاري.
وشملت الرعاية كافة مراحل السباق، بدءاً من مرحلة الإعدادات والبناء إلى مرحلة تدريبات الزوارق قبل البطولة ثم مرحلة السباق نفسه، حيث وفر المركز الطبي الدولي تغطية طبية متكاملة تحت إشراف كوادر طبية بأعلى تأهيل قدمت كافة الخدمات الطبية والتمريضية والإسعافية للمتسابقين والزوار من خلال عيادة طبية رئيسية ذات تجهيزات متقدمة للتعامل مع مختلف أنواع الإصابات والحالات الحرجة، وبمشاركة أكثر من 30 ممارساً طبياً ما بين أطباء وتمريض وأخصائي إسعاف وطوارئ، إضافة إلى 4 سيارات إسعاف بتجهيزات متقدمة، 6 نقاط طبية، منها 4 في البر، و 2 في البحر، وسيارتي جولف إسعاف إحداهما للتنقل بسهولة داخل منطقة الجماهير، والأخرى للتنقل بين الفرق المشاركة.
وقال الدكتور وليد فتيحي الرئيس التنفيذي للمركز الطبي الدولي: "حرصنا خلال هذه الرعاية والمشاركة التي تأتي انطلاقاً من دور المركز الطبي الدولي والتزامه بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، على تقديم العناية الطبية الفائقة للمشاركين في هذا الحدث العالمي الهام انطلاقاً من اهتمامنا بالمشاركة في كافة الفعاليات الرياضية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، والعمل مع وزارة الرياضة ممثلة في الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية لدعم نمو الرياضات البحرية.
الجدير بالذكر أن سباق كأس أمريكا السابع والثلاثين AC37 شهد إقبالاً كبيرا من عشاق الرياضات البحرية، حيث تنافست الفرق المشاركة بمياه البحر الأحمر، وفي ختام السباق تُوج الفريق النيوزلندي بالبطولة، حيث تمكن من تحقيق 64 نقطة، وذلك بعد تنافس مع الفريق الإيطالي الذي جاء بالمركز الثاني، وجاء الفريق السويسري بالمركز الثالث، بينما حقق الفريق الأمريكي المركز الرابع، وجاء الفريق البريطاني المركز الخامس، بينما حل الفريق الفرنسي بالمركز الأخير.