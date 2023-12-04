المركز الطبي الدولي يُقدم رعاية طبية متكاملة لكأس أمريكا السابع والثلاثين لليخوت الشراعية

وشملت الرعاية كافة مراحل السباق، بدءاً من مرحلة الإعدادات والبناء إلى مرحلة تدريبات الزوارق قبل البطولة ثم مرحلة السباق نفسه، حيث وفر المركز الطبي الدولي تغطية طبية متكاملة تحت إشراف كوادر طبية بأعلى تأهيل قدمت كافة الخدمات الطبية والتمريضية والإسعافية للمتسابقين والزوار من خلال عيادة طبية رئيسية ذات تجهيزات متقدمة للتعامل مع مختلف أنواع الإصابات والحالات الحرجة، وبمشاركة أكثر من 30 ممارساً طبياً ما بين أطباء وتمريض وأخصائي إسعاف وطوارئ، إضافة إلى 4 سيارات إسعاف بتجهيزات متقدمة، 6 نقاط طبية، منها 4 في البر، و 2 في البحر، وسيارتي جولف إسعاف إحداهما للتنقل بسهولة داخل منطقة الجماهير، والأخرى للتنقل بين الفرق المشاركة.