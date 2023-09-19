"العسومي": المملكة قدمت نموذجًا رائدًا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان

ونوّه العسومي، بالجهود العربية المبذولة من جانب الإدارات والأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية بالدول العربية من أجل تعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان والارتقاء بها على كافة المستويات، مشددًا على أهمية تعزيز واحترام حقوق الإنسان بوصفه محورًا أساسيًا من المحاور التي يرتكز عليها العمل الأمني لحماية المجتمعات العربية وتوفير الأمن والاستقرار بها.