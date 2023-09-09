دراسة تحليلية: الشركات الإعلامية بالمملكة تتمتع بعناصر تنافسية

وقال: "وهذا لا يعني أن المحتوى المسموع لا يَحْظى بجمهوره، بل صدَرَت العديدُ من التطبيقات الحديثة التي تعتمدُ على فكرة التدوين الصوتي، مثل البودكاست، لكنَّه على الرغم من كونه تدوينًا صوتيًّا فهو يُتيحُ المحتوى المرئي ما بينَ صور أو فيديوهات أيضًا، وهو ما يفسّر اتجاه منتجي البودكاست إلى تصوير حلقاتهم لإشباع رغبة الجمهور، وإلا فالأصل في البودكاست أنه صوت فقط".