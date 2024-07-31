أطاح بـ 21 إثيوبياً.. حرس حدود جازان يحبط تهريب 610 كجم قات في عمليتين ناجحتين

تمكنت دوريات حرس الحدود في جازان، من إحباط تهريب 610 كجم من القات، في عمليتين أمنيتين بقطاعَي الدائر والعارضة.
تفصيلاً، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، على (21) مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبهم (320) كيلوجراماً من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.
وفي العملية الأخرى، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (290) كيلوجراماً من نبات القات المخدر.
وتمّ استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.