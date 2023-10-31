"الجبير" يناقش مع وفد البرلمان الأوروبي دعم كافة الجهود لوقف تصعيد العمليات العسكرية وتأمين ممرات آمنة

عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، اجتماعاً مع وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية برئاسة هانا نيومان.