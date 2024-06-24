مسرحية "لأجل بُكرة" تحقق حضوراً جماهيرياً كبيراً

حققت مسرحية "لأجل بُكرة" التي نظّمها بنك الرياض بالشراكة مع هيئة المسرح والفنون الأدائية، حضوراً جماهيرياً كبيراً خلال عروضها في فترة إجازة عيد الأضحى المبارك على خشبة مسرح القاعة الزرقاء بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بمدينة الرياض.
وتدور فكرة المسرحية التي حظيت عروضها على مدار ثلاث أيام 20 – 22 يونيو الحالي بتفاعل لافت من قبل الحضور، حول مفهوم "المسؤولية الاجتماعية" لدى الجيل الناشئ عبر بطلتها الطفلة "أمل" التي تتنقل بأسلوب استعراضي وغنائي مشوق وسط أحلامها بين العوالم والمغامرات، بحثاً عن الوصول لجوهر أهدافها، حيث يعترض طريقها الكثير من التحديات ويتصدّى لها أعداء الأحلام لكنها تتمكّن بمساعدة أصدقائها ورغبتها الملحة وسعيها المستمر من التغلب على جميع المخاوف والتحديات نحو الوصول لتحقيق مسؤوليتها الاجتماعية.
ويأتي تبني بنك الرياض لهذا المشروع المسرحي الفاعل والموجّه إلى "العائلة"، في إطار جهوده الرامية إلى تنمية روح وقيم المسؤولية الاجتماعية لدى الجيل الناشئ، من خلال نوافذ معرفية وتوعوية تشويقية وتفاعلية، وأعلن البنك عن تخصيص كامل ريع تذاكر المسرحية لصالح جمعية سند لدعم الأطفال المرضى بالسرطان.