مسرحية "لأجل بُكرة" تحقق حضوراً جماهيرياً كبيراً

وتدور فكرة المسرحية التي حظيت عروضها على مدار ثلاث أيام 20 – 22 يونيو الحالي بتفاعل لافت من قبل الحضور، حول مفهوم "المسؤولية الاجتماعية" لدى الجيل الناشئ عبر بطلتها الطفلة "أمل" التي تتنقل بأسلوب استعراضي وغنائي مشوق وسط أحلامها بين العوالم والمغامرات، بحثاً عن الوصول لجوهر أهدافها، حيث يعترض طريقها الكثير من التحديات ويتصدّى لها أعداء الأحلام لكنها تتمكّن بمساعدة أصدقائها ورغبتها الملحة وسعيها المستمر من التغلب على جميع المخاوف والتحديات نحو الوصول لتحقيق مسؤوليتها الاجتماعية.