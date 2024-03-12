حادث مصرع طفل وإصابة 11 يعود بملف ازدواج طريق العارضة الخوبة إلى الواجهة

أعاد حادث تصادم وقع ظهر أمس راح ضحيته طفل وأُصيب عشرة أشخاص على الطريق الرابط بين محافظة العارضة والخوبة مرورًا بعددٍ من القرى ومنها عرق والقبر وأبو العشرة وأبو العصمة وغيرها والذي يمتد لمسافة تصل إلى أكثر من 30 كيلو.. ملف المطالبات لعمل ازدواج للطريق للواجهة، حيث بيَّن الأهالي أن الطريق وعلى الرغم من أهميته وحيويته إلا أنه مسار واحد ما يشكل خطرًا كبيرًا على سالكيه.