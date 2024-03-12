حادث مصرع طفل وإصابة 11 يعود بملف ازدواج طريق العارضة الخوبة إلى الواجهة

أعاد حادث تصادم وقع ظهر أمس راح ضحيته طفل وأُصيب عشرة أشخاص على الطريق الرابط بين محافظة العارضة والخوبة مرورًا بعددٍ من القرى ومنها عرق والقبر وأبو العشرة وأبو العصمة وغيرها والذي يمتد لمسافة تصل إلى أكثر من 30 كيلو.. ملف المطالبات لعمل ازدواج للطريق للواجهة، حيث بيَّن الأهالي أن الطريق وعلى الرغم من أهميته وحيويته إلا أنه مسار واحد ما يشكل خطرًا كبيرًا على سالكيه.
وكان فرع وزارة النقل بجازان قد أكد لـ "سبق" في وقت سابق أنه لا يوجد أي اعتماد مالي حاليًا لعمل ازدواج للطريق الرابط بين العارضة الخوبة.
وتفصيلاً؛ قال "مواطنون" إن الحوادث على الطريق تتكرر بالسيناريو نفسه وأغلبها بسبب دخول مركبات من طرق فرعية إلى الطريق الرئيس وطالبوا بوضع حلول جذرية خصوصًا أن الطريق حيوي منها زرع مطبات عند التقاطعات، وأيضًا نشر كاميرات الرصد الآلي (ساهر) بشكل أكبر، مع تنفيذ حملات لوقف متجاوزي السرعات، خصوصًا المراهقين منهم.
وأوضح الأهالي أن الطريق شهد خلال السنوات الماضية عديد الحوادث القاتلة التي راح ضحيتها أبرياء من أطفال وشبان وكبار سن ونساء. وقالوا كلنا أمل في الجهات المختصة لدراسة مشروع ازدواجية الطريق الذي يخدم عشرات القرى، ويربط محافظتين من كبرى محافظات المنطقة "الخوبة والعارضة".