في مستهلّ وصوله.. ماذا كتب ولي العهد في سجل زيارات المقر الرئاسي لكوريا الجنوبية؟

استقبل الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الخميس) في القصر الرئاسي في العاصمة سيول، وأجرى لسموه مراسم الاستقبال الرسمية، ثم عقدا جلسة مباحثات رسمية بحضور وفدي البلدين.
وفي مستهلّ وصول ولي العهد إلى المقر الرئاسي، كتب الأمير محمد بن سلمان كلمة في سجل زيارات المقر الرئاسي.
وقال ولي العهد في الكلمة التي نشرت وكالة كوريا الجنوبية للأنباء "يونهاب" صورة لها: "إنه لمن دواعي سرورنا، أن نلتقي بفخامة الرئيس يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا، خلال زياراتنا لجمهورية كوريا، والتي تؤكد حرصنا على مواصلة تعزيز العلاقات بين بلدينا الصديقين، ونأمل أن تسهم هذه الزيارة في خدمة تطلعاتنا، ورؤانا المستقبلية لما فيه خير بلديْنا، وشعبيْنا الصديقين".
ويعد تدوين كلمة في سجلات القصور والمقرات الرئاسية، أحد المراسم الرسمية لاستقبال القادة في العديد من الدول.