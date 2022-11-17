في مستهلّ وصوله.. ماذا كتب ولي العهد في سجل زيارات المقر الرئاسي لكوريا الجنوبية؟

وقال ولي العهد في الكلمة التي نشرت وكالة كوريا الجنوبية للأنباء "يونهاب" صورة لها: "إنه لمن دواعي سرورنا، أن نلتقي بفخامة الرئيس يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا، خلال زياراتنا لجمهورية كوريا، والتي تؤكد حرصنا على مواصلة تعزيز العلاقات بين بلدينا الصديقين، ونأمل أن تسهم هذه الزيارة في خدمة تطلعاتنا، ورؤانا المستقبلية لما فيه خير بلديْنا، وشعبيْنا الصديقين".