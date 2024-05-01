بعد تحذيرات "الشوائب البلاستيكية".. "الغذاء والدواء": متطلبات مياه الشرب بالمملكة لا يمكن تجاوزها

وجاء توضيح الهيئة بعد تحذيرات استشاري القلب الدكتور صالح الغامدي؛ حول الدراسات التي تثبت وجود شوائب بلاستيكية دقيقة في السوائل والأطعمة المعبَّأة في عبوات البلاستيك، تترسب في أعضاء الجسم، ومن ذلك الشرايين، وبالتالي تزيد نسبة حدوث الجلطات.