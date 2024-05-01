بعد تحذيرات "الشوائب البلاستيكية".. "الغذاء والدواء": متطلبات مياه الشرب بالمملكة لا يمكن تجاوزها

أكّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن هناك متطلبات محدّدة في جميع أنواع مياه الشرب المعبَّأة المسجّلة بالمملكة، ولا يمكن السماح ببيعها دون استيفاء تلك المتطلبات.
وجاء توضيح الهيئة بعد تحذيرات استشاري القلب الدكتور صالح الغامدي؛ حول الدراسات التي تثبت وجود شوائب بلاستيكية دقيقة في السوائل والأطعمة المعبَّأة في عبوات البلاستيك، تترسب في أعضاء الجسم، ومن ذلك الشرايين، وبالتالي تزيد نسبة حدوث الجلطات.
وطالب د. الغامدي؛ شركات المياه المعبَّأة بالتحوُّل إلى استخدام الزجاج الأكثر أماناً، كما أنه مفيدٌ للبيئة.
وحثّت "الغذاء والدواء" على التواصل معها في حال ملاحظة وجود أيّ مخالفة عبر مركز الاتصال الموحّد "بيّنة" على الرقم 935 لإحالة البلاغ إلى الجهة المختصّة.