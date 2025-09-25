الخريّف يزور "هانوفر ميسي" بشنغهاي ويشهد توقيع اتفاقيات لتوطين صناعة الطيران

واطلع الخريّف خلال جولته على أنشطة جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار، التي تستعرض المزايا التنافسية لبيئة الاستثمار في المملكة، والفرص الواعدة في قطاعي الصناعة والتعدين، والممكنات المتاحة للمستثمرين، إلى جانب عروض ثقافية تُعرّف بالتراث السعودي.