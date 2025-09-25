الخريّف يزور "هانوفر ميسي" بشنغهاي ويشهد توقيع اتفاقيات لتوطين صناعة الطيران

زار وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريّف، الجناح السعودي المشارك في المعرض الدولي للصناعة "هانوفر ميسي" (CIIF) بمدينة شنغهاي الصينية.
واطلع الخريّف خلال جولته على أنشطة جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار، التي تستعرض المزايا التنافسية لبيئة الاستثمار في المملكة، والفرص الواعدة في قطاعي الصناعة والتعدين، والممكنات المتاحة للمستثمرين، إلى جانب عروض ثقافية تُعرّف بالتراث السعودي.
كما تجوّل معاليه في عدد من الأجنحة الدولية المصاحبة للمعرض، واطلع على أحدث الحلول الصناعية وتقنيات التصنيع الذكية، بما في ذلك الروبوتات والبرمجيات الصناعية وأنظمة الأتمتة.
وعقد الوزير اجتماعًا ثنائيًا مع قادة شركة Virtual Mind Holding (VMH) المتخصصة في تصنيع الروبوتات وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، بحث خلاله فرص التعاون الصناعي ونقل تقنيات التصنيع المتقدم إلى المملكة.
وشهد الخريّف توقيع ثلاث اتفاقيات إستراتيجية لتوطين صناعة الطيران في المملكة، بين المركز الوطني للتنمية الصناعية وعدد من الشركات الصينية، هي: AVIC International وLanshi Superalloy وBMGK، حيث وقّعها الرئيس التنفيذي للمركز المهندس صالح السلمي.
وتندرج هذه الجولة ضمن زيارة الوزير الرسمية إلى الصين، التي تهدف إلى توسيع التعاون الإستراتيجي بين البلدين في مجالي الصناعة والتعدين، واستقطاب استثمارات نوعية تدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.