من الدرعية إلى رؤية 2030.. 95 عامًا من بناء الدولة السعودية الحديثة

في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام، تطوي المملكة صفحة جديدة في مسيرتها الحديثة، لتكمل في عامها الـ95 مسيرة إعادة التوحيد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عام 1932، وهو حدث لم يكن عاديًا، بل جاء تتويجًا لتاريخ ممتد لقرون ثلاثة، منذ أن بزغت فكرة إقامة كيان يوحد الجزيرة العربية تحت راية واحدة.