شاهد.. ضيوف برنامج الملك يسطرون عبارات الامتنان لـ"الوالد الغالي"

ونثر الضيوف عبارات الشكر والدعوات الصادقة لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ووزير الشؤون الإسلامية على استضافتهم في هذا البرنامج، والاهتمام والعناية الفائقة بهم، من منطلق الاهتمام والرعاية بالجنود البواسل، الذين ذادوا عن وطنهم وضحوا بأنفسهم؛ من أجل الدفاع عن حدوده.