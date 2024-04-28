فيديو.. مهرّبون ومتحرّشون ومخالفون وجناة في قبضة رجال الأمن

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مواطن في القصيم، قام بترويج 4 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدّر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبأةً داخل مركبته.
وفي ينبع، تمّ القبض على مقيمٍ من الجنسية اليمنية قام بمخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وأضاف الأمن العام، أنه تمّ القبض على مواطنٍ في القطيف، قام بنشر محتوى مرئي تضمن تهديداً لمستخدمي إحدى المنصات، ومخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وفي مكة المكرّمة، تمّ القبض على مواطن قام بالتحرُّش بآخر، ومواطن في جدة أساء للذات الإلهية، وقام بتوثيق ذلك في محتوى مرئي ونشره.