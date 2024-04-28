فيديو.. مهرّبون ومتحرّشون ومخالفون وجناة في قبضة رجال الأمن

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مواطن في القصيم، قام بترويج 4 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدّر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبأةً داخل مركبته.