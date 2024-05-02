فيديو.. رصد وضبط عدد من المتسولين أمام المحال التجارية والطرقات بمكة المكرمة

واصلت الجهات الأمنية حملاتها الأمنية المكثفة في كافة مناطق المملكة، للحد من ظاهرة التسول، وهذه المرة في منطقة مكة المكرمة تمكنت من رصد وضبط وافد من الجنسية اليمنية يقوم بالتسول بشكل مباشر واستعطاف المارة أمام المحال التجارية بالطرق العامة بمحافظة الطائف.
وأضاف الأمن العام أنه تم رصد وضبط مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية يقوم بالتسول بشكل مباشر بأحد الطرق العامة، كما تم رصد وافدة من الجنسية الباكستانية تقوم بالتسول أمام المحلات التجارية بجدة.
ودعا لضرورة الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 ببقية مناطق المملكة.