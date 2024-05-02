فيديو.. رصد وضبط عدد من المتسولين أمام المحال التجارية والطرقات بمكة المكرمة

وأضاف الأمن العام أنه تم رصد وضبط مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية يقوم بالتسول بشكل مباشر بأحد الطرق العامة، كما تم رصد وافدة من الجنسية الباكستانية تقوم بالتسول أمام المحلات التجارية بجدة.