"العسيري": موسم الحج أظهر الصورة الذهنية الحقيقية عن المملكة

أقام مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، اليوم حفل معايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بمقره في الرياض، بحضور نائب الأمين العام للمركز إبراهيم العسيري.
وقال "عسيري": خلال موسم الحج تحققت الصورة الذهنية الحقيقية الجميلة عن المملكة، والتي عكسها منسوبو كافة القطاعات المشاركة في الحج، مبيناً أن الحج مظهر من مظاهر التواصل الحضاري الإنساني بين كافة المسلمين من مختلف الدول والجنسيات والمذاهب والثقافات.
وأضاف أن الحج أيضاً مناسبة للإعلام لنقل وإيضاح الصورة الحقيقية عن المملكة وعن الإسلام وسماحته، وعن نهج هذه البلاد المعتدل وجهودها في تعاملها الإنساني مع هذه الحشود متعددة الثقافات واللغات.
ولفت إلى أن مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري أسهم في حج هذا العام من خلال نشر فيلم قصير عن موسم الحج ومنشورات إعلامية وتوعوية وبرامج تدريبية عن التواصل الحضاري لأكثر من 36 جنسية، كما تم عقد لقاءات وبرامج ذات العلاقة بالمركز وفروعه في كل مناطق المملكة.