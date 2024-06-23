"العسيري": موسم الحج أظهر الصورة الذهنية الحقيقية عن المملكة

ولفت إلى أن مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري أسهم في حج هذا العام من خلال نشر فيلم قصير عن موسم الحج ومنشورات إعلامية وتوعوية وبرامج تدريبية عن التواصل الحضاري لأكثر من 36 جنسية، كما تم عقد لقاءات وبرامج ذات العلاقة بالمركز وفروعه في كل مناطق المملكة.