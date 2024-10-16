أمطارٌ غزيرة وصواعقُ رعديّة وسيول.. إنذارٌ أحمر من "الأرصاد" للشرقية وجازان ومكة وعسير

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في كل من: جازان والشرقية ومكة المكرّمة وعسير، لحالة أمطارٍ غزيرة مصحوبة بصواعقَ رعديّة وسيول.
وتشمل الحالة التي تستمر حتى مساء اليوم، في جازان، كلاً من: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، والشفا في مكة المكرّمة، ورجال ألمع ومحايل والمجاردة وبارق بعسير، وذعبلوتن في الشرقية.
وتوقّع المركز هطولَ أمطارٍ غزيرة مصحوبة برياحٍ شديدة السرعة، وانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعقَ رعديّة، وتساقط بَرَد، وجريان السيول.