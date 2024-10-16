أمطارٌ غزيرة وصواعقُ رعديّة وسيول.. إنذارٌ أحمر من "الأرصاد" للشرقية وجازان ومكة وعسير

وتشمل الحالة التي تستمر حتى مساء اليوم، في جازان، كلاً من: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، والشفا في مكة المكرّمة، ورجال ألمع ومحايل والمجاردة وبارق بعسير، وذعبلوتن في الشرقية.