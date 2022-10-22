"الغمام": المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الـ"22" حدث عالمي والتوقعات إيجابية تخدم ريادة المملكة

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التوقعات إيجابية جدًا، خاصة أن التحضير للمعرض بدأ منذ وقت مبكر جدًا؛ من أجل ضمان الإقبال على المعرض وفعالياته المتنوعة، ولا أذيع سرًا إذا أعلنت أن اللجنة المنظمة للمهرجان تلقت في وقت مبكر الكثير من الطلبات المقدمة من قِبل كُبرى الشركات الإعلامية للمشاركة في المعرض المصاحب للمهرجان، وأستطيع التأكيد على أن هذا دليل قوي على أهمية المعرض النابعة من أهمية المهرجان في نسخته الـ22، فضلًا عن الآمال المنعقدة على إقامته في الرياض، تلك المدينة التي تحظى باهتمام كبير من الحكومة، لتكون ضمن أفضل 20 مدينة في العالم بحلول 2030.

وكما هو معروف، فالمعرض ستشارك به أكثر من 500 شركة إعلامية محلية وعالمية، وهو عدد كبير وضخم، ودعت اللجنة المنظمة للمهرجان تلك الشركات الراغبة في حجز مساحات خاصة بالمعرض إلى التواصل معها من خلال البريد الإلكتروني marketing@sgmf.sa وفرصةالمشاركة متاحة حتى شهر أكتوبر المقبل.