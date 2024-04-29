"العثيم للاستثمار" ترعى قمة "مستقبل الضيافة" العالمية في الرياض وتكشف عن خطة إستراتيجية نوعية في مجال الضيافة والفندقة

ترعى "العثيم للاستثمار" قمة "مستقبل الضيافة" future hospitality في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 29 أبريل إلى 1 مايو 2024، حيث تحتضن القمة أبرز المستثمرين في مجال الضيافة والفندقة من مختلف دول العالم، ويتحدث فيها عددٌ من القادة في كبرى الهيئات والشركات السعودية والعالمية.
ومن المتوقع أن تكشف شركة العثيم للاستثمار، عن خطتها الإستراتيجية للاستثمار في مجال الضيافة والفندقة ضمن إستراتيجية الشركة المستقبلية بتوسيع شبكة أعمالها الاستثمارية والدخول في قطاع الضيافة من خلال خطة متكاملة تضم 14 فندقاً و2000 غرفة وجناح بمواصفات عالمية، بمستوى 4 و5 نجوم، إضافة إلى شقق فندقية راقية ومكاتب تجارية يتجاوز مجموع مساحتها 176 ألف متر مربع، سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة في مختلف مناطق المملكة (3 بالرياض، 2 بريدة، 2 حائل، الدمام، المدينة المنوّرة، خميس مشيط، الجبيل، حفر الباطن، جازان، الأحساء)؛ لتقديم تجارب ضيافة استثنائية وفريدة من نوعها تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع والزوّار والسائحين من مختلف أنحاء العالم.
من جانبه، قال الأستاذ مشعل بن عميره؛ الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار: "إن خطة (العثيم للاستثمار) الإستراتيجية في هذا المجال تعتمد بشكلٍ أساسي على تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والرفاهية في مختلف المشاريع القائمة والمستقبلية، لخدمة العملاء من مختلف شرائح المجتمع".
وأضاف الأستاذ مشعل؛ أن نتائج القمة ستشير إلى نجاح الاستثمارات الكبيرة غير المسبوقة التي تضخها المملكة على مستوى القطاعَيْن العام والخاص في البنية التحتية وجهود الدولة الرامية لتطوير قطاعَي السياحة والضيافة، تتسق مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز النمو السياحي واستقبال 150 مليون سائح سنوياً، وأضاف أن مشاريع الشركة الجديدة ستوفّر أكثر من 3000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة للسعوديين من الجنسين في مختلف التخصّصات.
وأضاف ابن عميره؛ إطلاق الشركة يأتي استمراراً لإستراتيجية "العثيم للاستثمار" التكاملية، في ظل ما يحظى به القطاع الخاص من دعمٍ حكومي غير مسبوق، بهدف الاستفادة من البنية التحتية والاجتماعية لمشاريع الشركة وشركاتها التابعة لتعزيز فرص النجاح، إلى جانب إثراء تجربة العملاء، وتعزيز جودة الحياة تماشياً مع مرتكزات رؤية المملكة 2030 (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح).
يُشار إلى أن شركة العثيم للاستثمار شهدت نموّاً غير مسبوقٍ خلال السنوات الأخيرة، نتيجة التوجّه الإستراتيجي للشركة من خلال التوسع في مناطق جديدة، إضافة إلى استهداف الشركة أنشطة تجارية حديثة تتواكب مع الفرص الواعدة التي أتاحتها برامج رؤية المملكة 2030 نحو التوسُّع الاقتصادي المتنوّع في الأنشطة المختلفة، ويندرج تحتها عددٌ من الشركات التي تعمل في مجالات (المجمعات التجارية الكبرى، الفنادق، الاستثمار العقاري، الترفيه، السينما، الأزياء، المطاعم والكافيهات، الذكاء الاصطناعي، المراكز الرياضية، الوحدات السكنية، والمكاتب التجارية، وغيرها)، إضافة إلى الملاءة المالية التي تتمتع بها الشركة منذ تأسيسها وقوة الأداء التشغيلي وكفاءة العمليات، في الوقت الذي تحرص فيه الشركة على تطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية والحوكمة في مختلف القطاعات التي تعمل بها.