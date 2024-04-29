"العثيم للاستثمار" ترعى قمة "مستقبل الضيافة" العالمية في الرياض وتكشف عن خطة إستراتيجية نوعية في مجال الضيافة والفندقة

يُشار إلى أن شركة العثيم للاستثمار شهدت نموّاً غير مسبوقٍ خلال السنوات الأخيرة، نتيجة التوجّه الإستراتيجي للشركة من خلال التوسع في مناطق جديدة، إضافة إلى استهداف الشركة أنشطة تجارية حديثة تتواكب مع الفرص الواعدة التي أتاحتها برامج رؤية المملكة 2030 نحو التوسُّع الاقتصادي المتنوّع في الأنشطة المختلفة، ويندرج تحتها عددٌ من الشركات التي تعمل في مجالات (المجمعات التجارية الكبرى، الفنادق، الاستثمار العقاري، الترفيه، السينما، الأزياء، المطاعم والكافيهات، الذكاء الاصطناعي، المراكز الرياضية، الوحدات السكنية، والمكاتب التجارية، وغيرها)، إضافة إلى الملاءة المالية التي تتمتع بها الشركة منذ تأسيسها وقوة الأداء التشغيلي وكفاءة العمليات، في الوقت الذي تحرص فيه الشركة على تطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية والحوكمة في مختلف القطاعات التي تعمل بها.