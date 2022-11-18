تجارب سياحية مميزة تحملها جبال الطائف لعشاق التسلق والهايكنج

يجد السائح والمغامر نفسه بين العديد من التجارب السياحية المميزة التي توفرها الطبيعة في تضاريس محافظة الطائف؛ بين جبال السروات الشاهقة والأودية و غابات أشجار العرعر والتشكيلات الصخرية العملاقة، التي تمثل متسعًا ومتنفسًا للحياة الترفيهية في ممارسة الرياضة لعشاق التسلق والهايكنج؛ و هواة التخييم في الطبيعة.
وتتميز محافظة الطائف بتنوع جغرافي فريد في الطبيعة بين الجبال والأودية؛ منها الأودية العميقة والصدوع الجبلية والصخور العملاقة الشهيرة كصخرة الجبل الأحمر التي تقع شرق مرتفعات مركز الشفا وتعتبر وجهة رياضية للمتسلقين؛ مما أكسبها شهرة لمحبي السياحة والمغامرات للاستمتاع بالطبيعة البكر.
وتمثل جبال محافظة الطائف لعشاق الرياضة فضاء واسعًا، حيث الإطلالة الساحرة من أعلى القمم الجبلية على قرى تهامة الأثرية الوادعة في أسفل الأودية، إذ تكون الأجواء في الجبال والأودية معتدلة في فترات الصباح الباكر بكثافة ذرات الضباب، وباردة في المساء، وتنتثر بها الشجيرات العطرة وأشجار العرعر التي تستعد للسبات الشتوي، حيث يجد العاشق للرياضة في الطائف هذا التنوع للرياضات بين المشي والجري والتسلق.
وتحظى رياضة التسلق الجبلي و الهايكنج باهتمام الكثيرين في من زوار وشباب وفتيات محافظة الطائف بوضع الخطط للمسير والتسلق، ونقاط المسارات، وتحديد أماكن الاستراحة والتوقف، وإيضاح الأماكن الوعرة والصعبة، حيث تتنوع هواياتهم في تسلق الجبال بالحبال الوثيقة والأدوات المهيأة والمؤهلة، حيث يكتسبون في رحلاتهم السياحية لياقة بدنية وذهنية، بتدريب متقن، لما يجدونه في الطائف من أماكن ذات تضاريس وجغرافية متنوعة، وآخرون يتحدون الصخور العملاقة التي تصل إلى ارتفاع 100 متر.
ويرى البعض أن السير بين الأودية والشعاب رياضة ومتنفسًا آخر للهواء العليل الذي تكتسبه محافظة الطائف هذه الأيام، وفئة تفضل اكتشاف الكهوف المنتشرة بين ربوع الجبال، وهناك من يعشق تأمل الغروب والشروق في قمم الجبال، وفئة تكتسب المعرفة وتجد المعلومات الثرية عن الأشجار والأزهار والأحجار البيضاء الناصعة، وكذلك الاستمتاع في توثيق الصور لهجرة الطيور و عبورها أجواء الطائف وسكنها في أوديتها وجبالها الشاهقة الخصبة المظللة بالأشجار العتيقة.
من ناحيته، قال المهتم في تصوير رياضات الطبيعة وليد الطلحي: محافظة الطائف تتيح لزوارها التجول بين الوديان المتعرجة والتضاريس الطبيعية الساحرة، وترسم لممارسي الرياضات خارطة بمحيطها الجغرافي و تفرع أوديتها المشهورة التي يجدها عشاق المغامرة فرصة للاستكشاف، وتعد مقصداً للسياح ومحبي الهايكنج، حيث تحف أوديها العديد من الجبال الشاهقة البديعة.
وأضاف: تمتاز هذه الأودية بإمكانات وقدرات طبيعية وبيئية تؤهلها لتكون مقصدًا لمحبي وهواة رياضة تسلق الجبال والقمم وعشاق المغامرات، وهواة المشي على الأقدام في الطرق الوعرة الهايكنج.