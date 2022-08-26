شاهد.. طريق سريع يتوسط وادي تربة يشهد ارتفاع منسوب الأمطار دون حلول

شهد، مساء أمس، طريق سريع يتوسط وادي تربة ارتفاع منسوب مياه الأمطار؛ ما يصعب على سالكي الطريق رؤيته إلا بمسافات قريبة تعرضهم إلى فقدان السيطرة على المركبات، في ظل مطالبات أهالي محافظة تربة وسالكي الطريق من المحافظات الأخرى منذ عده سنوات للجهة المختصة بإنشاء كوبري يسهم في الحفاظ على الممتلكات والأرواح.