شاهد.. طريق سريع يتوسط وادي تربة يشهد ارتفاع منسوب الأمطار دون حلول
شهد، مساء أمس، طريق سريع يتوسط وادي تربة ارتفاع منسوب مياه الأمطار؛ ما يصعب على سالكي الطريق رؤيته إلا بمسافات قريبة تعرضهم إلى فقدان السيطرة على المركبات، في ظل مطالبات أهالي محافظة تربة وسالكي الطريق من المحافظات الأخرى منذ عده سنوات للجهة المختصة بإنشاء كوبري يسهم في الحفاظ على الممتلكات والأرواح.
وتبدأ الخطورة في هذا الطريق بمسافات ليست بالكثيرة؛ حيث تنحصر في حدود مجرى السيل بالسد الجوفي في مركز العلبة، والذي يشهد السيول المنقولة بارتفاع عالٍ.
وعلى مدار العام عند هطول الأمطار وجريان السيول ينتقل منسوبو الدفاع المدني بمعداتهم وآلياتهم إلى هذا الطريق الخطير، بالإضافة لتمركزهم بمواقع مختلفة لإطلاق التحذيرات ومنع عبور المركبات في الطرق التي تشهد كثافة عالية من ارتفاع منسوبي المياه، بالإضافة لمباشرة البلاغات الواردة وإنقاذ من يتعرضون لأي حادث أو غرق.
وفي سياق متصل، باشرت مساء أمس، فرقة من مستشفى تربة ومساندة من الهلال الأحمر لحادث غرق سيارتين في السد الجوفي على الطريق المؤدي لمحافظة تربة قرب مركز العلبة؛ الأولى لعائلة سعودية مكونة من 3 أشخاص، والثانية لعائلة مصرية مكونة من 6 أشخاص.
وفي التفاصيل: ورد بلاغ من مركز العمليات لمستشفى تربة الساعة 12:42 صباحًا يفيد بوجود حالات غرق، وعلى الفور تم تحريك فرقتين إسعافيتين لموقع الحادث، ونقل 5 حالات عن طريق الفريق الإسعافية للمستشفى، و3 حالات عن طريق الهلال الأحمر.
فيما قدمت الخدمات العلاجية والإسعافية للحالات الثمانية، وجميع الحالات مستقرة، كما أن الجهود تواصلت للبحث عن مفقود والذي وجد متوفى.