تقلبات وظواهر جوية متعددة تشمل 12 منطقة من الأحد وحتى الثلاثاء

أفاد مختصون في "مركز طقس العرب الإقليمي"، باستمرار تأثر أجزاء واسعة من المملكة بتقلبات جوية تترافق بأمطار رعدية متوسطة وغزيرة في عدد من المناطق خلال الأيام الثلاثة القادمة.
وفي التفاصيل يُتوقع -بمشيئة الله- أن يكون الطقس مستقرًّا بوجه عام في ساعات الصباح، على أن ينقلب الطقس تدريجيًّا اعتبارًا من ساعات ما بعد الظهر؛ إذ يُتوقع أن تتشكل كميات كبيرة من السحب الركامية الرعدية على طول المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة، لتشمل كلًّا من: (جازان، وعسير، والباحة، والطائف، والمدينة المنورة) وامتدادًا حتى أجزاء من منطقة تبوك.
كما يمتد نشاط السحب الركامية الرعدية ليشمل أجزاء من: (الجوف، وحائل، والحدود الشمالية، وحفر الباطن، وأقصى شمال منطقة الرياض).