تقلبات وظواهر جوية متعددة تشمل 12 منطقة من الأحد وحتى الثلاثاء

وفي التفاصيل يُتوقع -بمشيئة الله- أن يكون الطقس مستقرًّا بوجه عام في ساعات الصباح، على أن ينقلب الطقس تدريجيًّا اعتبارًا من ساعات ما بعد الظهر؛ إذ يُتوقع أن تتشكل كميات كبيرة من السحب الركامية الرعدية على طول المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة، لتشمل كلًّا من: (جازان، وعسير، والباحة، والطائف، والمدينة المنورة) وامتدادًا حتى أجزاء من منطقة تبوك.