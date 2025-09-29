السعودية تخفض الفقد والهدر الغذائي بنسبة 16%.. ومنصة وطنية ترسخ نموذجًا عالميًا

وأكد رئيس الهيئة العامة للأمن الغذائي، أحمد الفارس، أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة، في إطار السعي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن العمل المشترك عزز من كفاءة البرامج والمبادرات الوطنية المعنية برفع كفاءة الاستهلاك الغذائي.