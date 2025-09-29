السعودية تخفض الفقد والهدر الغذائي بنسبة 16%.. ومنصة وطنية ترسخ نموذجًا عالميًا

في خطوة نوعية تعكس التقدّم في ملف الأمن الغذائي، أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن انخفاض نسبة الفقد والهدر الغذائي في المملكة بنسبة 16% مقارنة بخط الأساس في عام 2019، وذلك بفضل جهود تكاملية وتعاون واسع بين القطاعات وفئات المجتمع.
وأكد رئيس الهيئة العامة للأمن الغذائي، أحمد الفارس، أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة، في إطار السعي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن العمل المشترك عزز من كفاءة البرامج والمبادرات الوطنية المعنية برفع كفاءة الاستهلاك الغذائي.
جاء ذلك تزامنًا مع إطلاق المنصة الوطنية للحد من الفقد والهدر الغذائي، التي وصفها الدكتور نزار جمال حداد، مدير برنامج منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في المملكة، بأنها نقلة نوعية تستحق أن تُعرض كنموذج عالمي.
وقال "حداد" في كلمته: "نفخر بما شاهدناه اليوم، وعلينا أن نقدّم هذا النموذج الاستثنائي القائم على الأرقام والدراسات الدقيقة للعالم.
عندما نحرص على تقليل الفاقد والمهدر، فإننا نُسهم في رفع مستويات الاكتفاء الذاتي، وتعزيز قدرة الدولة على تمكين الاقتصاد الدائري، وتقليل الهدر في الإنتاج الغذائي".
وأضاف أن المنصة تُعد فرصة حقيقية لنقل هذا النموذج إلى العالم، بما يعزز من حضور المملكة الدولي في مجالات الأمن الغذائي والاستدامة.
ويأتي هذا التقدّم ضمن توجه وطني واسع لتعزيز كفاءة الموارد وتحقيق الاستدامة الغذائية، في وقت تواصل فيه المملكة دورها الريادي إقليميًا وعالميًا في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة.