"الهلال الأحمر بالجوف" يرفع جاهزيته تزامناً مع الحالة المطرية الحالية

وأوضح مدير عام الفرع الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي؛ أن الاستعدادات شملت تجهيز 14 فرقة إسعافية، وفرقتَي عناية، وفرقة إسعاف جوي، إضافة إلى فرقة استجابة للمناطق النائية، مع تجهيز فرق دعمٍ إضافية تلبيةً للاحتياجات الطارئة؛ لضمان استجابة سريعة لأي موقفٍ طارئ قد ينتج عن التقلبات الجوية.