"الهلال الأحمر بالجوف" يرفع جاهزيته تزامناً مع الحالة المطرية الحالية

رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف جاهزيتها؛ استجابةً للتنبيهات حول الحالة المطرية الحالية التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها من خلال تفعيل إدارة الحدث الخاصّة بمثل هذه الحالات، وتطبيق خطتها الشاملة.
وأوضح مدير عام الفرع الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي؛ أن الاستعدادات شملت تجهيز 14 فرقة إسعافية، وفرقتَي عناية، وفرقة إسعاف جوي، إضافة إلى فرقة استجابة للمناطق النائية، مع تجهيز فرق دعمٍ إضافية تلبيةً للاحتياجات الطارئة؛ لضمان استجابة سريعة لأي موقفٍ طارئ قد ينتج عن التقلبات الجوية.
ودعت "الهيئة" إلى أهمية اتباع إرشادات السلامة وتوجيهات الدفاع المدني، خصوصاً عند هطول الأمطار الغزيرة؛ مناشدةً الجميع إلى الاتصال بخدمة الطوارئ على الرقم 997 أو طلب الخدمة عبر تطبيق "أسعفني" أو تطبيق "توكلنا" المتاحَيْن على مدار الساعة.