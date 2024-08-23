بثّ خطبتي الجمعة من الحرمين عبر منصة "منارة الحرمين"

قامت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ببث خطبتي وصلاة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين عبر منصة "منارة الحرمين" بعدة لغات.
وتبث منصة "منارة الحرمين" الخطب والدروس والمحاضرات من الحرمين الشريفين؛ إسهامًا في إيصال رسالة الحرمين الشريفين العلمية والشرعية للعالم أجمع.
وتُعد منصة إثرائية رقمية تعنى بالمحتوى الشرعي في الحرمين الشريفين وتجويده، بما يسهم في تكامل منظومة الخدمات الرقمية، ومن خدماتها الخطب والدروس والمحاضرات الرقمية والبث المباشر للحرمين الشريفين وترجمة خطبة الجمعة وخطبة يوم عرفة.
كما تحتوي المنصة على مجموعة من الدروس والمحاضرات العلمية لكوكبة من كبار العلماء والمشايخ البارزين؛ لنشر العلم الشرعي الصحيح والوصول للمتعلم من خلال تلك القنوات المتعددة.