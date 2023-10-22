"سدايا" تقدم مميزات جديدة في مبادرة "باقة روّاد" لتمكين منظومة ريادة الأعمال

وتفصيلاً، تقدم الباقة خدمات إضافية مخصصة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مختلف القطاعات والمجالات في المملكة، علاوة على خدمات التحقق من: البصمة، والوثائق الرقمية، وملكية الجوال، والعنوان الوطني بالتعاون مع البريد السعودي، كما ستشمل المميزات رفع عدد سنوات الاستفادة من خصومات الباقة من سنتين إلى 5 سنوات من فترة انضمام المنشأة للباقة، وزيادة الحد الأعلى للعمليات من 300 ألف إلى 500 ألف عملية سنوياً.