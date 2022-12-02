ذوي الإعاقة في دول الخليج يتنافسون على جوائز المسرح الخليجي السادس

تشارك دول مجلس التعاون الخليجي في المسرح الخليجي السادس للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يهدف إلى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال الفني حيث تبدأ الفعاليات من الساعة 4:00 مساء ابتداءً من (3) وحتى (9) ديسمبر (2022) في مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض، ويستهدف المهرجان جميع افراد المجتمع من أجل ضمان اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتوعية المجتمع حول الأشخاص ذوي الإعاقة. وتشارك جميع دول مجلس التعاون في المهرجان من خلال العروض المسرحية المخصصة لكل دولة وورش العمل المصاحبة إضافة إلى عرض فنون الأشخاص ذوي الإعاقة في المعرض المصاحب للمهرجان.
وأكدت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على ضرورة اشراك ذوي الإعاقة في كافة المحافل وأشارت إلى أن المهرجان المسرحي السادس سيتضمن العديد من العروض المسرحية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي حيث تبدأ العروض المسرحية يوميا من 6:00 مساء. وأضافت الهيئة أن المملكة ستشارك يوم الافتتاح بالعرض المسرحي الأول الذي يقدمه مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة من مركز العون لذوي الإعاقة حيث تهدف إلى استعراض مواهبهم الفنية، ودعت الهيئة كافة الراغبين بالحضور للمهرجان التسجيل عبر رابط صفحة المهرجان: (https://apd.gov.sa/gulf-theatre).
ويذكر أن المملكة العربية السعودية تستضيف هذا العام مهرجان المسرح الخليجي السادس للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يُنظم كل عامين في أحد دول مجلس التعاون والذي يهدف إلى استعراض المواهب الفنية للأشخاص ذوي الإعاقة واشراكهم في المجتمع.