ذوي الإعاقة في دول الخليج يتنافسون على جوائز المسرح الخليجي السادس

وأكدت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على ضرورة اشراك ذوي الإعاقة في كافة المحافل وأشارت إلى أن المهرجان المسرحي السادس سيتضمن العديد من العروض المسرحية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي حيث تبدأ العروض المسرحية يوميا من 6:00 مساء. وأضافت الهيئة أن المملكة ستشارك يوم الافتتاح بالعرض المسرحي الأول الذي يقدمه مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة من مركز العون لذوي الإعاقة حيث تهدف إلى استعراض مواهبهم الفنية، ودعت الهيئة كافة الراغبين بالحضور للمهرجان التسجيل عبر رابط صفحة المهرجان: (https://apd.gov.sa/gulf-theatre).