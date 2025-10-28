المملكة وباكستان تتفقان في بيان مشترك على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين البلدين

جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم فيما يلي نصه:

انطلاقًا من عمق الشراكة التاريخية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، الممتدة لنحو ثمانية عقود، وبناءً على روابط الأخوة الوثيقة والتضامن الإسلامي اللذين يجمعان قيادة البلدين، فقد اتفق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، ودولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية السيد محمد شهباز شريف، خلال اللقاء المنعقد بينهما في الرياض يوم الاثنين 5 جمادى الأولى 1447هـ الموافق 27 أكتوبر 2025م على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، وذلك استنادًا على المصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين، وتأكيدًا على رغبتهما المتبادلة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بما يخدم مصالحهما المشتركة.