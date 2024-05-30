بمناسبة اليوم العالمي.. "العنزي" يُشيد بجهود الممرضين والممرضات في "إرادة الرياض"

أشاد رئيس تجمع الرياض الصحي الثالث الدكتور أحمد بن شندل العنزي، بما يقدمه التمريض بمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، من جهود وبرامج وخدمات عالية للمرضى والمراجعين.
وأكد "العنزي" أن التمريض في أي منشأة صحية هو عنصر الأساس في منظومة العمل الصحي المقدم للمرضى؛ لافتًا إلى أن من الركائز التي تقوم عليها الصحة: تطوير وتنمية مهارات الموظفين بصفة عامة وكادر التمريض على وجه الخصوص، وتوفير بيئة خصبة ومحفزة لهم على العمل والإبداع والتميز.
وأشار الدكتور العنزي إلى دور التمريض المحوري والمهم خلال الأزمات الصحية، مستشهدًا بما أثبتته جائحة كورونا، وما قام به التمريض من أعمال بطولية خلال تلك الفترة، نتج عنها الإشادة بتميز المملكة في التعامل مع تلك الجائحة، وتقليل الآثار الناجمة عن الإصابة بها.
جاء ذلك خلال رعايته الحفل الذي نظّمه مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض بمناسبة اليوم العالمي للتمريض تحت شعار "تمريضنا مستقبلنا.. القوة الاقتصادية للتمريض"، والذي أقيم في القاعة الكبرى بالمجمع، بحضور مدير عام الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية بوزارة الصحة الدكتور حسن بن رافع الشهري، وعدد من المسؤولين والمختصين، وتَضَمن إقامة معرض تعريفي شاركت فيه العديد من الجهات، وبرنامج علمي تضمن عدة محاضرات وورش عمل متخصصة.
من جهته قال المدير التنفيذي لمجمع إرادة بالرياض الدكتور محمد بن مشبب الأحمري: "يأتي هذا اليوم تقديرًا للجهود الكبيرة التي يقدّمها التمريض في خدمة المرضى والمراجعين في المنشآت الصحية، ويسلط الضوء على هذه المهنة الإنسانية العظيمة، ودعم وتعزيز التمكين لقوى التمريض في المنظومات الصحية، والعمل على توسيع مجالات الدراسات العليا بشكل أكبر، وإبراز دور التمريض في التحول الصحي ورؤية المملكة 2030، وفي برنامج ولي العهد لتطوير التمريض"؛ مشيرًا إلى أن المجمع يفتخر ويعتز بأبطال التمريض؛ لما يمثلونه من عصب العملية العلاجية فيه.
وفي نهاية الحفل تم تكريم الممرضين المتميزين لإسهاماتهم في تقديم الرعاية الصحية للمرضى المستفيدين من خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمجمع.