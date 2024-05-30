بمناسبة اليوم العالمي.. "العنزي" يُشيد بجهود الممرضين والممرضات في "إرادة الرياض"

من جهته قال المدير التنفيذي لمجمع إرادة بالرياض الدكتور محمد بن مشبب الأحمري: "يأتي هذا اليوم تقديرًا للجهود الكبيرة التي يقدّمها التمريض في خدمة المرضى والمراجعين في المنشآت الصحية، ويسلط الضوء على هذه المهنة الإنسانية العظيمة، ودعم وتعزيز التمكين لقوى التمريض في المنظومات الصحية، والعمل على توسيع مجالات الدراسات العليا بشكل أكبر، وإبراز دور التمريض في التحول الصحي ورؤية المملكة 2030، وفي برنامج ولي العهد لتطوير التمريض"؛ مشيرًا إلى أن المجمع يفتخر ويعتز بأبطال التمريض؛ لما يمثلونه من عصب العملية العلاجية فيه.