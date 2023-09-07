تجاوبًا مع "سبق".. "المياه" تُنهي خطر نقطة الصرف الخطيرة بـ"شرائع مكة"

أنهت الشركة الوطنية للمياه خطر نقطة الصرف التي كانت تشكل خطرًا وتتربص بمرتادي الطريق بطريق الشرائع بمكة؛ وذلك في تجاوب سريع مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان: (عميقة ومكشوفة.. "نقطة صرف خطيرة" تتربص بعابري طريق الشرائع بمكة).
وأكدت الشركة الوطنية للمياه أنها تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم وذلك سعيًا منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم؛ موضحة أنه تم مباشرة الموقع من قِبَل فريق الصيانة وإزالة الضرر ومعالجة مكمن الخطر في حينه؛ حرصًا على سلامة المارة ومرتادي الطريق؛ مشيرة إلى أنه لا يوجد أي بلاغ مسبق حول الملاحظة المذكورة في المنطقة المشار إليها.
وتنوه الشركة لجميع العملاء والمواطنين بالإبلاغ عن وجود أي ملاحظات أو أعطال أو تسريبات عبر الفرع الإلكتروني للشركة (ebranch.nwc.com.sa)، أو عن طريق الرقم الموحد (8004411110)، أو من خلال تطبيق المياه المتوفر على (Apple Store) و(Google play)
وأكدت شركة المياه الوطنية شكرها لصحيفة "سبق" لحرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه؛ مشيرة إلى أن الصحيفة في ذلك تساهم مع الشركة في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين، مرحّبة بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن ويحقق المصلحة العامة.