تجاوبًا مع "سبق".. "المياه" تُنهي خطر نقطة الصرف الخطيرة بـ"شرائع مكة"

وأكدت الشركة الوطنية للمياه أنها تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم وذلك سعيًا منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم؛ موضحة أنه تم مباشرة الموقع من قِبَل فريق الصيانة وإزالة الضرر ومعالجة مكمن الخطر في حينه؛ حرصًا على سلامة المارة ومرتادي الطريق؛ مشيرة إلى أنه لا يوجد أي بلاغ مسبق حول الملاحظة المذكورة في المنطقة المشار إليها.