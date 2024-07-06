في 400 عملية.. مستشفى سعودي يحقّق نسبة نجاح 98% في جراحات القلب الروبوتية

وشملت الجراحات الروبوتية عمليات متعددة مثل عمليات صمامات القلب المتعددة، وتبديل صمام الشريان الأورطي، بالإضافة إلى إجراء عمليات للمرضى ذوي المخاطر العالية مثل الأطفال دون سنّ 18، والمرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة، وأولئك الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية متكررة.