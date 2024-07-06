في 400 عملية.. مستشفى سعودي يحقّق نسبة نجاح 98% في جراحات القلب الروبوتية

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن تحقيق نسبة نجاة "بقاء على قيد الحياة" تصل إلى 98% في 400 عملية جراحية للقلب باستخدام تقنيات الروبوت، منذ بدء البرنامج في فبراير 2019.
وأكّد المستشفى أن استخدام التقنيات الروبوتية أسهم في تحسين نتائج المرضى مقارنة بالأساليب الجراحية التقليدية.
وتابع: قلّت حاجة المرضى لنقل الدم ووقت التهوية الميكانيكية، كما تقلّصت مدة الإقامة في المستشفى بنسبة تزيد على 50%؛ مما خفض التكاليف بنسبة 40% مقارنة بالطرق التقليدية.
وشملت الجراحات الروبوتية عمليات متعددة مثل عمليات صمامات القلب المتعددة، وتبديل صمام الشريان الأورطي، بالإضافة إلى إجراء عمليات للمرضى ذوي المخاطر العالية مثل الأطفال دون سنّ 18، والمرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة، وأولئك الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية متكررة.
ويشير تحليل "GlobalData" إلى أن سوق الأنظمة الجراحية الروبوتية يتوقّع أن يصل إلى 7.2 مليار دولار بحلول عام 2033.