"الأرصاد" يُنبِّه 12 منطقة: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وتبوك وحائل والجوف والقصيم وعسير وجازان والباحة والشرقية والشمالية.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة تبوك وتيماء، ورياح شديدة على ضباء ونيوم شرما والوجه وأملج والبدع وحقل، وتستمر حتى الساعة الـ19 من مساء السبت.
وتشهد منطقة حائل أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق والشنان وبقعاء وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ19 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة الجوف أتربة مثارة مع تدن في الرؤية ورياح نشطة، وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ19 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وعنيزة وبريدة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء السبت.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضاً أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة رفحاء والعويقيلة وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ19 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحاً شديدة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة خليص ورابغ وبحرة والجموم والكامل وجدة والعاصمة المقدسة، وأتربة مثارة على الشعيبة والليث والقنفذة، وأمطاراً متوسطة وسيولاً على أضم وبني يزيد وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء السبت.
وتشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل حفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ19 من مساء السبت، فيما تشهد المنطقة موجة حارة على الخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق حتى الساعة الـ17 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة الرياض رياحاً شديدة مع تدن في الرؤية، وتشمل الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والحريق والخرج والمزاحمية وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة الـ19 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة العلا وخيبر، ورياح شديدة على العيص والرايس وينبع والمدينة المنورة، وتستمر حتى الساعة الـ19 من مساء السبت.
وتشهد منطقة عسير أمطاراً غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية وانعدام في الرؤية، وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها واحد رفيدة وخميس مشيط وسراة عبيدة، وأمطار متوسطة على الحرجة والربوعة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ22 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطاراً خفيفة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وأمطار متوسطة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ22 من مساء السبت.
وتشهد منطقة جازان أمطاراً متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، مع أمطار خفيفة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ22 من مساء السبت.