"الأرصاد" يُنبِّه 12 منطقة: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

وتشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل حفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ19 من مساء السبت، فيما تشهد المنطقة موجة حارة على الخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق حتى الساعة الـ17 من مساء السبت.