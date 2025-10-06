بالفيديو.. "الفيصل" لـ"سبق": معرض "إلينكس 2025" يدعم التحول نحو الطاقة النظيفة

وفي السياق ذاته، قدّم المهندس مصطفى الحكيم دراسة بعنوان “الهيدروجين ومستقبل الطاقة الخضراء في المملكة”، أكد فيها أن المملكة أصبحت في موقع الريادة عالميًا عبر مشاريع كبرى مثل نيوم للهيدروجين الأخضر، ما يعزز تحولها من منتج للنفط إلى منتج للطاقة النظيفة.