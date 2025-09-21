الحمادي يطالب بتمديد إجازة اليوم الوطني يومين: "الوطن يستحق الاحتفاء"

وأوضح "الحمادي" لـ"سبق" أن معظم الفعاليات والأنشطة المصاحبة لليوم الوطني الـ95، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء 23 سبتمبر، تبدأ في ساعات المساء وتمتد حتى وقت متأخر من الليل، وهو ما قد يسبب إرهاقًا للطلاب ويؤثر على التزامهم الدراسي في اليوم التالي.