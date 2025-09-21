الحمادي يطالب بتمديد إجازة اليوم الوطني يومين: "الوطن يستحق الاحتفاء"

دعا الكاتب التربوي عبدالحميد جابر الحمادي إلى تمديد إجازة اليوم الوطني لتشمل يومي الأربعاء والخميس، مؤكدًا أن ذلك سيمنح الطلاب والطالبات فرصة أكبر للاحتفاء بالمناسبة الوطنية بعيدًا عن القلق من الغياب الدراسي.
وأوضح "الحمادي" لـ"سبق" أن معظم الفعاليات والأنشطة المصاحبة لليوم الوطني الـ95، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء 23 سبتمبر، تبدأ في ساعات المساء وتمتد حتى وقت متأخر من الليل، وهو ما قد يسبب إرهاقًا للطلاب ويؤثر على التزامهم الدراسي في اليوم التالي.
وأشار إلى أن تخصيص إجازة ممتدة سيسهم في اكتمال الفرحة الوطنية، ويعكس رسالة تربوية مهمة بأن الوطن يستحق الاحتفاء والاستثناء في مثل هذه المناسبات، مع التأكيد في الوقت ذاته على دعم جهود وزارة التعليم للحد من ظاهرة الغياب غير المبرر.