النفقات 305 مليارات والإيرادات 293 مليار ريال.. "المالية" تُصدر تقرير أداء الميزانية العامة للربع الأول

أصدرت وزارة المالية تقرير أداء الميزانية العامة للربع الأول 2024.
وقالت الوزارة: 305,820 مليار ريال إجمالي نفقات الميزانية خلال الربع الأول 2024.
وكشفت أن إيرادات الميزانية العامة في الربع الأول بلغت 293,433 مليار ريال.
وقالت وزارة المالية: 12,387 مليار ريال عجز الميزانية العامة خلال الربع الأول 2024.
وبلغت الإيرادات النفطية في الربع الأول 181.92 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 111.51 مليار ريال.
وبلغت المصروفات الفعلية للربع الأول 2024، نحو 305.82 مليار ريال، بارتفاع بلغ 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وخصصت الحكومة في ميزانية الربع الأول 2024 لقطاع التعليم 51.59 مليار ريال، والقطاع العسكري 49.30 مليار ريال، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية 60.5 مليار ريال.