القوات المسلحة السعودية تختتم مشاركتها في تمرين "الأسد المتأهب 2022"

اختتمت في المملكة الأردنية الهاشمية، فعاليات التمرين المشترك «الأسد المتأهب 2022» في نسخته العاشرة، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية اللواء الركن يوسف بن أحمد الحنيطي، ورئيس هيئة تطوير وتدريب القوات المسلحة السعودية اللواء الركن عادل بن محمد البلوي، وعدد من كبار القادة العسكريين للدول المشاركة في التمرين.