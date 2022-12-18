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"مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل" يحتضن أكثر من 5 آلاف مشجع في "نهائي كأس العالم"

وسط أجواء تراثية حفّها حماس كبير
مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يتيح للحضور مشاهدة المباراة النهائية لكأس العالم
مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يتيح للحضور مشاهدة المباراة النهائية لكأس العالم
مسلم الهوامله
مسلم الهوامله

احتضن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أكثر من خمسة آلاف مشجع لكرة القدم حرصوا على مشاهدة المباراة النهائية لكأس العالم، وسط أجواء تراثية حفّها الحماس الكبير.

وشهدت المناطق التي خصصتها إدارة المهرجان توافد الزوار الذين استمتعوا بأجواء كروية بأحدث التقنيات المرئية والصوتية، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرها المهرجان عبر ثمانٍ من الشاشات العملاقة في منطقة كأس العالم، حيث ضمت في مكوناتها جميع معالم بيئة الصحراء؛ إذ جُهِّزت "المشبَّات" المخصصة للتدفئة، وفُرشت الساحات بالرمال، إضافة إلى المطاعم المتنوعة والمقاهي الشعبية والعالمية التي استهوت الأسرة خلال إجازة نهاية الأسبوع المطولة.

وكانت أرض الصياهد الجنوبية شهدت مجموعة من فعاليات المهرجان في نسخته السابعة التي تُقام تحت شعار "همة طويق"، الهادف إلى دعم وإحياء التراث السعودي العريق، والمحافظة عليه، وإظهار ما تمثله الإبل من أهمية في تاريخ شبه الجزيرة العربية.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
كأس العالم FIFA قطر 2022

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