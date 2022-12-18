"مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل" يحتضن أكثر من 5 آلاف مشجع في "نهائي كأس العالم"

وشهدت المناطق التي خصصتها إدارة المهرجان توافد الزوار الذين استمتعوا بأجواء كروية بأحدث التقنيات المرئية والصوتية، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرها المهرجان عبر ثمانٍ من الشاشات العملاقة في منطقة كأس العالم، حيث ضمت في مكوناتها جميع معالم بيئة الصحراء؛ إذ جُهِّزت "المشبَّات" المخصصة للتدفئة، وفُرشت الساحات بالرمال، إضافة إلى المطاعم المتنوعة والمقاهي الشعبية والعالمية التي استهوت الأسرة خلال إجازة نهاية الأسبوع المطولة.