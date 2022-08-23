بجاهزية 100%.. "تعليم النماص": مستعدون لاستقبال الطلاب والطالبات الأحد المقبل

أنهت إدارة تعليم النماص كل الاستعدادات لاستقبال أبنائها وبناتها الطلاب والطالبات يوم الأحد المقبل مطلع شهر صفر بجاهزية عالية حيث الانضباط والاجتهاد هي القيمة المستهدفة لبداية جادة.
وبدأت الاستعدادات منذ وقت مبكر، والتي شملت زيارات ميدانية لمدير "تعليم النماص" عمر الغامدي وقيادات الإدارة؛ لمتابعة احتياجات المدارس ورياض الأطفال، ومعالجة أي تحديات للرقي بالبيئة التعليمية، وبما يحقق أهداف التعليم العام، ويتوافق مع رؤية الخير والنماء 2030، ويسهم في توفير بيئة تعليمية جاذبة مثالية.
وشملت الزيارات المشاريع الإنشائية ومشاريع التأهيل للمدارس والصالات الرياضية ومراكز الأنشطة الطلابية (بنين/ بنات) والروضات ومتابعة عمليات الصيانة والترميم في جميع المدارس.
فيما وجّه "الغامدي" بأهمية سرعة إنجاز هذه المشاريع وعمليات التأهيل والصيانة والترميم بجودة عالية، ووفق المواصفات المحددة وبإشراف ومتابعة مستمرة.
إلى هذا، شملت الاستعدادات المبكرة متابعة ما يخص النقل المدرسي وصرف وإيداع الميزانية التشغيلية لجميع المدارس، وعقد اجتماعات متواصلة للجنة الاستعداد؛ لقياس نسب الإنجاز لجهود الإدارات والأقسام، إضافةً للاجتماع بجميع مديري ومديرات المدارس والمشرفين والمشرفات، وتنفيذ زيارات ميدانية للمشرفين التربويين وفريق لجنة الاستعداد لجميع المدارس؛ للتأكد من جاهزيتها لانطلاقة جادة ومميزة وفي بيئة مناسبة.
كما تم ترحيل المقررات الدراسية لجميع مدارس "تعليم النماص" بنسبة ١٠٠٪، إضافة لعدد من الإجراءات المتخذة، والتي تصب في مصلحة العملية التعليمية.
يُذكر أن إدارة تعليم النماص قد أعدّت خطة للزيارات الميدانية للمشرفين والمشرفات لمتابعة الأسبوع الأول للعام الدراسي الجديد؛ سعياً لدعم ومساندة مديري ومديرات المدارس لحل أي صعوبات أو تحديات في البيئة التعليمية.