بجاهزية 100%.. "تعليم النماص": مستعدون لاستقبال الطلاب والطالبات الأحد المقبل

إلى هذا، شملت الاستعدادات المبكرة متابعة ما يخص النقل المدرسي وصرف وإيداع الميزانية التشغيلية لجميع المدارس، وعقد اجتماعات متواصلة للجنة الاستعداد؛ لقياس نسب الإنجاز لجهود الإدارات والأقسام، إضافةً للاجتماع بجميع مديري ومديرات المدارس والمشرفين والمشرفات، وتنفيذ زيارات ميدانية للمشرفين التربويين وفريق لجنة الاستعداد لجميع المدارس؛ للتأكد من جاهزيتها لانطلاقة جادة ومميزة وفي بيئة مناسبة.