أمير القصيم يطلع على تنفيذ مشروعات السيول والطرق والإنارة

اطّلع أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، على ما نفذته أمانة المنطقة من منجزات في تنفيذ مشروعات السيول والطرق والإنارة.