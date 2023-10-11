أمير القصيم يطلع على تنفيذ مشروعات السيول والطرق والإنارة

اطّلع أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، على ما نفذته أمانة المنطقة من منجزات في تنفيذ مشروعات السيول والطرق والإنارة.
جاء ذلك خلال ترؤُّسه في مكتبه بديوان الإمارة، اجتماعًا لعرض مشروعات أمانة منطقة القصيم، والتي تتكلف أكثر من ثلاثة مليارات ريال.
واستمع الأمير "فيصل" إلى شرح من أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، عن مشروعات السيول التي يجري تنفيذها، وتبلغ قيمتها مليارين و595 مليون ريال، بالإضافة إلى استعراض محطات السيول التي يبلغ عددها 12 محطة.
وقال "المجلي": إن إجمالي قيمة المشروعات تحت الطرح والترسية تقدر بمليار و470 مليون ريال، ومشروعات الطرق والإنارة التي يجري تنفيذها بتكلفة 208 ملايين ريال، ومشروعات الطرق تحت الطرح والترسية بتكلفة مليار و73 مليون ريال، ومشروعات صيانة الطرق والإنارة الجاري تنفيذها بتكلفة 379 مليون ريال.
وأضاف: أن الاجتماع استعرض مشروعات الحدائق والتحسين والتجميل التي يجري تنفيذها بتكلفة 40 مليون ريال، ومشروعات الحدائق والتحسين والتجميل تحت الطرح والترسية بتكلفة 178 مليون ريال.
وعبّر الأمين المهندس محمد المجلي، عن شكره وتقديره لأمير القصيم، على الدعم المتواصل لأمانة المنطقة ولكل مشروعاتها التنموية بمختلف محافظات المنطقة التي تهدف لتحقيقها.